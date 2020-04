O koncerte Pink Floyd, pri ktorom zahynuli tisíce rýb

Aký majú rastliny vzťah ku rockovej hudbe? Hendrix či Zeppelini im údajne nerobia až tak dobre, preferujú klasiku . Ktovie, snáď išlo o sofistikované rastliny s mimoriadne vycibreným vkusom. A možno to je výskum hodný Ig Nobelovky.

Prejdime k serióznejšej téme.

Aký majú vzťah k rockovej hudbe rybičky? Áno, toto už je iný kaliber.

Ak by ste sa opýtali istých malých plavcov z roku 1971, odpoveďou by vám bolo mŕtvolné ticho. Doslova. V máji tohto roka totiž stovky až tisíce rybičiek neprežili koncert legendárnych Pink Floyd.

Zabila ich viac než 20-minútová suita Atom Heart Mother? Vysypal niekto nejaké „zboží“ do jazierka, kde plávali (pamätajte, sme v UK 70. rokov)? A je tento incident zdrojom anglického handshake like a dead fish (potrasenie rukou sťaby mŕtva ryba)? Aj to sú otázky, na ktoré sa v tomto texte odpovede nedozviete.

Jedno je však isté – 15. mája 1971 počas open-air festivalu Garden Party bolo naozaj usmrtených mnoho rýb, pokojne si plávajúcich v jazierku. Mali skrátka smolu. Spomínané jazierko bolo totiž umiestnené rovno medzi hlavným stage-om rockového festivalu a hudbychtivými fanúšikmi . Čiže asi také pokojné miesto, ako stavenisko vedľa letiska.

Naozaj parádne umiestnený stage. Tu v roku 1974, pod útokom nafukovačiek. (zdroj: https://flypaper.soundfly.com/)

Už teraz sme o čosi bližšie k identifikovaniu príčiny masívneho exitu tamojšieho vodného života. Ale tých dôvodov bolo, s najväčšou pravdepodobnosťou, viacero:

1. Nafukovacia chobotnica

Jedným z „trademarkov“ skupiny Pink Floyd rozhodne boli aj rôzne nafukovačky , rekvizity používané na koncertoch. Najznámejšia je asi sviňa, potom učiteľ, či ego Rogera Watersa. A počas predmetného koncertu to bola obrovská chobotnica, ktorá sa mala v kľúčový moment nafúknuť a dať tomu celému grády. K tomu mali dopomôcť tuhý oxid uhličitý (a.k.a suchý ľad) a umelý dym, vháňaný dovnútra chápadiel.

Niekde na obrázku - chobotnica. (zdroj: https://www.neptunepinkfloyd.co.uk/)

Všetko látky s priaznivým vplyvom na prírodu, však? Horšie pre život v jazierku by snáď bolo už len to, keby v ňom tancovali a dupali desiatky ľudí…

2. V jazierku tancovali a dupali desiatky ľudí

Niektorí možno nebudete veriť, no na hudobných festivaloch sa zvyknú užívať aj drogy. Takto chemicky (ale aj organicky) vyvedení z rovnováhy potom ľudia robia rôzne, triezvemu mozgu cudzie veci. Napríklad počas daždivého dňa tancujú oblečení v jazierku, ktoré má tvoriť prirodzenú bariéru medzi publikom a hudobníkmi. A tým spôsobujú rybám zbytočný stres.

3. Špičkový soundsystem

Predstavte si toto: v areáli festivalu sú strategicky rozmiestnené štyri sady reproduktorov, ktoré majú vytvoriť zvukovú stenu a umocniť tak zážitok z hudby. To je veľmi laicky vysvetlený štvorkanálový soundsystem , ktorý členovia kapely použili na svojom vystúpení.

Paráda, nie?

Ako pre koho, mohutné vibrácie preháňajúce sa jazierkom zrejme rybám pripomínali skôr apokalyptické zemetrasenie s psychedelickým podtónom. RIP.

Sfarbenie iba podporuje hypotézu o chemikáliách v jazierku. (zdroj: amazon.com)

A tak sme došli ku koreňu záhady. Netreba špičkového ichtyológa (slovo som si nevymyslel) aby potvrdil príčinu smrti. Účet za rybičky bol vraj vystavený skupine. Minimálne polovicu viny však nesie génius, ktorý rozhodoval o umiestnení pódia. Prečo práve tam? Bol výbeh s tigrami už zabookovaný?

Co tím chtěl básník říci?

Nech je ako je, bodku za príbehom dali oxfordskí vedátori v roku 2017. Novoobjavený druh morského raka (alebo, pre krížovkárov, garnáta) nazvali synalpheus pinkfloydi. Ten má výrazne ružovo/oranžovo zafarbené klepeto a práve to bolo vraj inšpiráciou pre jeho rodové a druhové meno. Teda aspoň podľa slov oxfordského doktora DeGrave, ktorý tvrdí, že o príbehu s rybičkami predtým nepočul.

Na obrázku - tínedžerský morský rak s vyťaženou pravicou. (zdroj: https://www.npr.org/)

Čas na záverečnú konšpiráciu, venovanú všetkým iluminátom, kerí sú s nami.

Tento garnát dokáže zabíjať malé rybky cvaknutím spomínaného klepeta (táto časť je ešte pravda, tento zvuk má 200+ decibelov a malé rybičky dokáže naozaj spoľahlivo odrovnať). Koho sa teda DeGrave snaží oklamať ohľadom jeho názvu? Všetko je jasné!

Čerešnička na torte? Priezvisko DeGrave, konkrétne grave = z angl. hrob. Gejm, set, meč.